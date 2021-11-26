Турнірна сітка плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022. Фото: УАФ

https://racurs.ua/ua/n163636-ukrayina-otrymala-supernyka-v-pley-off-chempionatu-svitu-2022-roku.html

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Національна збірна України з футболу отримала свого суперника в плей-офф Чемпіонату світу 2022 року.

Жереб звів «синьо-жовтих» зі збірною збірна Шотландії. У разі проходу збірної Шотландії, Україна зіграє проти переможця пари Уельс-Австрія. Півфінальні матчі плей-офф пройдуть 24−25 березня 2022 року, а фінали відбудуться 28−29 березня. Про це 26 листопада повідомила Українська асоціація футболу.

Як відомо, плей-офф складатиметься з двох етапів — півфіналів та фіналів. Путівки на мундіаль, який відбудеться в Катарі, отримають три збірні, які здолають своїх суперників у фіналах.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков вже прокоментував результат жеребкування стикових матчів відбору на ЧС-2022. Наставник зізнався, що молився на те, щоб Україні в суперниках не трапилися Італія або Португалія.

Цікаво буде зіграти. Будемо вивчати, дивитися. Дві гри. На виїзді. Якби ми ще й вдома зіграли, то взагалі була б фантастика, — цитує тренера видання Tribuna.

Нагадаємо, Національна збірна України з футболу 16 листопада у виїзному матчі проти Боснії і Герцеґовини перемогла з рахунком 2:0.

Джерело: Tribuna