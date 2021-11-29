Алексей Арестович попросит госохрану для Бутусова. Фото: focus.ua

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Ракурс

Жизни главного редактора издания «Цензор.нет» Юрию Бутусову может грозить опасность.

Ликвидировать журналиста могут уже в ближайшее время, поэтому надо предоставить ему государственную охрану. Об этом спикер Трехсторонней контактной группы по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака Алексей Арестович написал 29 ноября на своей странице в Facebook.

Бутусова делают сакральной жертвой и уже спланировали его как очередного Гонгадзе. С такими темпами для него уже очень мало времени — подсчет пошел на дни, максимум — недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает, — говорится в сообщении.

Арестович уверен, что в случае убийства Бутусова начнутся массовые беспорядки, а на фоне концентрации российских войск возле украинской границы может привести к эскалации войны на Донбассе со стороны России.

Идеальная площадка для России. Внутренние протесты, политический кризис, атакуй на здоровье. Буду срочно просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Давно пора этого болвана спасать, — пишет Арестович.

Советник Ермака добавил, что Бутусов «не вполне адекватен», потому что «никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны» на пресс-конференции. Кроме того, Арестович уверен, что Бутусов не журналист, а «черный пропагандист», которого «очень качественно накачивают психологически».

Напомним, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов поссорился с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-конференции. Бутусов заявил Зеленскому о ряде провалившихся спецопераций. А Зеленский обвинил журналиста в том, что тот «сливал» информацию. Также Зеленский был возмущен тем, что Бутусов первым обнародовал видео удара «Байрактара» по позициям боевиков.