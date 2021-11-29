Олексій Арестович попросить держохорону для Бутусова. Фото: focus.ua

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Ракурс

Життю головного редактора видання «Цензор.нет» Юрію Бутусову може загрожувати небезпека.

Ліквідувати журналіста можуть вже найближчим часом, тому треба надати йому державну охорону. Про це речник тристоронньої контактної групи щодо Донбасу та позаштатний радник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович написав 29 листопада на власній сторінці у Facebook.

Бутусова роблять сакральною жертвою і вже спланували його як чергового Гонгадзе. З такими темпами для нього вже дуже мало часу — підрахунок пішов на дні, максимум — тижні. Його ліквідують ті, хто його й накачує, — йдеться в повідомленні.

Арестович упевнений, що у разі убивства Бутусова почнуться масові заворушення, а на тлі концентрації російських військ біля українського кордону може призвести до ескалації війни на Донбасі з боку Росії.

Ідеальний майданчик для Росії. Внутрішні протести, політична криза, атакуй на здоров’я. Буду терміново просити надати Юрію Бутусову державну охорону. Давно пора цього бовдура рятувати, — пише Арестович.

Радник Єрмака додав, що Бутусов «не цілком адекватний», тому що «ніхто в здоровому глузді не дозволить собі так розмовляти з президентом країни» на прес-конференції. Крім того, Арестович упевнений, що Бутусов не журналіст, а «чорний пропагандист», якого «дуже якісно накачують психологічно».

Нагадаємо, головний редактор видання «Цензор.нет» Юрій Бутусов посварився з президентом Володимиром Зеленським під час прес-конференції.Бутусов заявив Зеленському про низку провалених спецоперацій. А Зеленський звинуватив журналіста в тому, що той «зливав» інформацію. Також Зеленський був обурений тим, що Бутусов першим оприлюднив відео удару «Байрактару» по позиціях бойовиків.