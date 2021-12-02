Бюджет-2022, тысяча Зеленского и деньги на дороги — Рада работает

https://racurs.ua/n163880-budjet-2022-tysyacha-zelenskogo-i-dengi-na-dorogi-rada-rabotaet-translyaciya.html

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В повестке дня Рады 2 декабря есть несколько важных законопроектов.

Сегодня нардепы займутся вторым чтением бюджета на 2022 год (№ 6000). Его ночью одобрил для рассмотрения с поправками правительства бюджетный комитет.

Также во втором чтении планируется рассмотреть проекты законов, изменяющих бюджет на 2021 год.

Речь идет о реализации инфраструктурных проектов и развитии объектов социально-культурной сферы, а также законе о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19 (так называемая «тысяча Зеленского»).

Напомним, что бюджетный комитет парламента работал до поздней ночи 2 декабря и принял бюджет к рассмотрению, а также рекомендует дополнительно профинансировать в бюджете-2021 на 19 млрд грн строительство дорог.