Бюджет-2022, тисяча Зеленського і гроші на дороги - Рада працює

https://racurs.ua/ua/n163880-budjet-2022-tysyacha-zelenskogo-i-groshi-na-dorogy-rada-pracuie-translyaciya.html

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У порядку денному Ради 2 грудня є декілька важливих законопроектів.

Сьогодні нардепи займуться другим читанням бюджету на 2022 рік (№ 6000). Його вночі схвалив до розгляду із поправками уряду бюджетний комітет.

Також у другому читанні планується розглянути проекти законів, які змінюють бюджет на 2021 рік.

Йдеться про реалізацюї інфраструктурних проектів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери, а також закон про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню COVID-19 (так звана «тисяча Зеленського»).

Нагадаємо, що бюджетний комітет парламенту працював до пізньої ночі 2 грудня і ухвалив бюджет до розгляду, а також рекомендує перекидання у бюджеті-2021 ще 19 млрд грн на будівництво доріг.