В Украине уничтожат 12 тыс. вакцин от коронавируса – что произошло. Фото: УП

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Ракурс

Вакцину от коронавируса, которую не использовали в Хмельницкой области, придется выбросить. 12 тыс. препаратов AstraZeneca и Moderna были приобретены на государственные средства.

У вакцин уже истек срок годности. О ситуации с препаратами сообщили в администрации Хмельницкой области.

Жители Хмельницкой области не спешат делать прививки. В центрах, где люди могут получить прививку от коронавируса, перебоев с препаратами нет. Там уже ожидается 20 тыс. новых доз вакцины от COVID-19.

Директор областной базы специальной медицинской поставки Руслан Сивак отметил, что партия AstraZeneca поступила в Украину незадолго до истечения срока ее годности. Для возврата поставщику готовят 10 тыс. 740 доз.

По словам Сивака, утилизация невозможна в этом случае — иммунобиологические препараты уничтожаются механическими или термическими методами.

Чиновники надеются, что больше такая ситуация не случится и общество начнет активнее прививаться от коронавируса.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине сопровождается рядом случаев подделки документов о прививках граждан от коронавирусной болезни COVID-19. В этой ситуации для лиц, приобретших фейковые документы о прививках, предусмотрена «амнистия» при определенных условиях.