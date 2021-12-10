В Україні знищать 12. тис вакцин від коронавірусу – що сталося. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n164247-v-ukrayini-znyschat-12-tys-vakcyn-vid-koronavirusu-scho-stalosya.html

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Вакцину від коронавірусу, яку не використали в Хмельницькій області, доведеться викинути. 12 тис. препаратів AstraZeneca та Moderna були придбані за державні кошти.

У вакцин уже закінчився термін придатності. Про ситуацію з препаратами повідомили в адміністрації Хмельницької області.

Мешканці Хмельниччини не поспішають робити щеплення. В центрах, де люди можуть отримати щеплення від коронавірусу, перебоїв з препаратами немає. Там вже очікують 20 тис. нових доз вакцини від COVID-19.

Директор обласної бази спеціального медичного постачання Руслан Сивак зазначив, що партія AstraZeneca надійшла в Україну незадовго до завершення строку її придатності. Для повернення постачальнику готують 10 тис. 740 доз.

За словами Сивака, утилізація неможлива в цьому випадку — імунобіологічні препарати знищують механічними або термічними методами.

Чиновники сподіваються, що більше така ситуація не трапиться й суспільство почне активніше робити щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні супроводжується низкою випадків підробки документів про щеплення громадян від коронавірусної хвороби COVID-19. У цій ситуації для осіб, які придбали фейкові документи про щеплення, передбачена «амністія» за певних умов.