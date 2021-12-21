Коронавирус. Фото: istock

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Коронавирус в Украине распространяется, а большинство переболевших легкой формой уже не имеют антител к инфекции.

Отсутствие антител наблюдалось у трети переболевших пациентов. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 21 декабря.

В то же время полный курс вакцинации в 100% случаев формирует антитела. Кроме этого люди, которые перенесли COVID-19 и затем вакцинировались, имеют в 2,5 раза более низкий риск заболеть, чем те, кто просто переболел.

Вакцинация — это управляемый способ сформировать иммунитет к COVID-19 без последствий для здоровья, — заявил Кузин.



Как известно, ранее Кузин сообщал, что невакцинированные в Украине имеют в пять раз более высокий риск госпитализации и почти в девять раз выше риск смерти от COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, однако вакцинированные люди меньше рискуют им заразиться. Также вакцинированные переносят COVID-19 в более легкой форме. Подтверждением этому стал пациент, заразившийся «Омикроном». Украинец был полностью вакцинирован еще весной, поэтому болезнь протекала почти бессимптомно. Пациент уже получил отрицательный ПЦР-тест.