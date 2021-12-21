Коронавірус. Фото: istock

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Коронавірус в Україні шириться, а більшість перехворілих легкою формою вже не мають антитіл до інфекції.

Брак антитіл спостерігався в третини перехворілих пацієнтів. Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 21 грудня.

Водночас повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла. Крім цього люди, які перенесли COVID-19 і потім вакцинувалися, мають у 2,5 раза нижчий ризик захворіти, ніж ті, хто просто перехворів.

Вакцинація — це керований спосіб сформувати імунітет до COVID-19 без наслідків для здоров’я, — заявив Кузін.



Як відомо, раніше Кузін повідомляв, що невакциновані в Україні мають у п’ять разів вищий ризик госпіталізації та майже в дев’ять разів вищий ризик смерті від COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, однак люди, які вакцинувалися, менше ризикують ним заразитися. Також вакциновані переносять COVID-19 у легшій формі. Підтвердженням цьому став пацієнт, який заразився «Омікроном». Українець був повністю вакцинований ще навесні, тож хвороба протікала майже безсимптомно. Пацієнт уже отримав негативний ПЛР-тест.