«Нафтогаз» пожаловался Европе на «Газпром». Фото: ubr.ua

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НАК «Нафтогаз Украины» пожаловалась на российский «Газпром» в Европейскую комиссию.

Ходатайство подано Генеральному директорату по конкуренции о принятии немедленных мер по нормализации ситуации, поскольку сейчас «Газпром» имеет доминирующее положение на европейском рынке газа. Российская компания резко уменьшила продажи собственного газа на спотовом рынке Европы, несмотря на растущий спрос. Таким образом «Газпром» ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с ним. Об этом 22 декабря заявил председатель правления «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщается в пресс-релизе НАК.

Действия «Газпрома» являются антиконкурентными и повлекли значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. «Нафтогаз» как один из крупнейших покупателей газа в Европе также терпит убытки из-за этих злоупотреблений. Итак, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения, — отметил Витренко, который считает, что действие россиян является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен на газ в Европе.

Отмечается, что «Нафтогаз» просит Еврокомиссию обязать «Газпром» выставить на электронные торги значительные объемы газа для его поставки на украино-российской границе или на границе с Европейским Союзом с Украиной.

Украинские газовики отмечают, что в таком случае клиенты «Газпрома» получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной. Это позволит самостоятельно бронировать мощности ГТС и транспортировать в Европу или закачивать газ в украинские подземные хранилища.

Напомним, в Офисе президента не исключили возможности незначительной корректировки некоторых газовых тарифов в пределах инфляционных ожиданий на уровне 10−11%. Вероятно, вырастут тарифы на распределение и доставку газа. При этом на Банковой убеждают, что цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.