«Нафтогаз» поскаржилися Європі на «Газпром». Фото: ubr.ua

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НАК «Нафтогаз України» поскаржилася на російський «Газпром» до Європейської комісії.

Клопотання подано Генеральному директорату з конкуренції про вжиття негайних заходів щодо нормалізації ситуації, оскільки зараз «Газпром» має домінантне становище на європейському ринку газу. Російська компанія різко зменшила продаж власного газу на спотовому ринку Європи, попри зростаючий попит. Таким чином «Газпром» обмежує можливості інших компаній поставляти додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з ним. Про це 22 грудня заявив голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко, повідомляється в прес-релізі НАК.

Дії «Газпрому» є антиконкурентними й спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів. «Нафтогаз» як один з найбільших покупців газу в Європі також зазнає збитків через ці зловживання. Отже, ми просимо Європейську комісію належним чином відреагувати на порушення, — зазначив Вітренко, який вважає, що дія росіян є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін на газ в Європі.

Зазначається, що «Нафтогаз» просить Єврокомісію зобов’язати «Газпром» виставити на електронні торги значні обсяги газу для його постачання на україно-російському кордоні або на кордоні з Європейського Союзу з Україною.

Українські газовики наголошують, що в такому випадку клієнти «Газпрому» отримають можливість купувати газ, зокрема, на кордоні Росії з Україною. Це дозволить самостійно бронювати потужності ГТС та транспортувати в Європу або закачувати газ в українські підземні сховища.

Нагадаємо, в Офісі президента не виключили можливе незначне корегування деяких газових тарифів у межах інфляційних очікувань на рівні 10−11%. Ймовірно, зростуть тарифи на розподіл та доставку газу. При цьому на Банковій переконують, що ціна газу для населення впродовж нинішнього опалювального сезону не зростатиме.