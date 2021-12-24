Украинский политзаключенный Таран перенес клиническую смерть во время пыток

Олег Таран, фото: Людмила Денисова

https://racurs.ua/n164885-ukrainskiy-politzakluchennyy-taran-perenes-klinicheskuu-smert-vo-vremya-pytok.html

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Олег Таран, гражданин Украины, незаконно удерживаемый оккупантами в Торезской исправительной колонии № 28 (временно оккупированная территория Донецкой области), во время пыток перенес клиническую смерть.

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Таран был задержан 23 марта 2017 года так называемыми «сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью» под предлогом проверки документов на автомобиль. Ему надели мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении.

Только через 10 дней стало известно, что он находится в обустроенной боевиками в Донецке печально известной тюрьме «Изоляция».

В течение длительного времени он подвергался жестоким издевательствам: его избивали и пытали электрическим током. По словам Олега, он перенес клиническую смерть, — отмечает Денисова.

Денисова подчеркивает, что Таран страдает гипертонией и до задержания ежегодно проходил курс лечения, а из-за пыток электротоком его состояние существенно ухудшилось — у политзаключенного постоянные перепады давления и головные боли.

После содержания в «Изоляции» Таран был отправлен в СИЗО Донецка, где провел 2,5 года в сыром подвальном помещении. 12 августа 2019 года его незаконно приговорили к шести годам лишения свободы за якобы участие «в террористической организации и незаконной перевозке оружия».

Для предотвращения нападения инсульта Олег нуждается в консультации и диагностике сосудистого врача, — отмечает омбудсмен.

Однако руководство колонии, где содержат Тарана, не реагирует на жалобы о состоянии его здоровья и не оказывает медицинскую помощь, а оккупационная «власть» уже четыре года не вносит его в списки на обмен пленными.

На момент задержания Олег был единственным кормильцем для жены и восьмимесячного сына, — отмечает Денисова.

Денисова подчеркивает, что такие действия в отношении Тарана нарушают не только украинское законодательство, но и нормы международного права, в частности:

Женевские Конвенции 1949 года о правилах ведения войны;

Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям от 1977 года;

Европейская Конвенция по защите прав и свобод человека 1950 года.

Она обращается к руководству Красного Христа в Украине и миссии ОБСЕ с призывом помочь немедленной госпитализации политзаключенного.