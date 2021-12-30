Жизнь без красных зон — в Украине ослабили карантин

https://racurs.ua/n165097-jizn-bez-krasnyh-zon-v-ukraine-oslabili-karantin.html

Ракурс

В Украине с сегодняшнего дня больше не осталось ни одной красной зоны карантина. Последние «красные» области — Волынская и Запорожская — 30 декабря стали желтыми.

По информации Минздрава, также стабилизировалась ситуация в Донецкой и Черниговской областях, которые вчера находились в оранжевой зоне, а сегодня пожелтели.

Таким образом, на 30 декабря в желтой зоне находятся Киев и все 24 области Украины.

Впрочем, после недавних решений правительства карантинные ограничения в красных и желтых зонах практически одинаковы.

Следующая вспышка ковида в Украине вероятна уже в конце январе — феврале. Ее может спровоцировать распространение штамма «Омикрон».

В Украине зафиксированы новые случаи «Омикрона», всего медики обнаружили его у шести человек. Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области, а также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова.

Три человека с подтвержденными случаями вернулись из-за границы (находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах).

Коронавирус в Украине в течение 29 декабря подхватили еще 5 тыс. 930 человек, среди них 373 ребенка и 137 медработников. От осложнений болезни скончались 278 украинцев, госпитализированы 1 тыс. 747 человек.