Життя без червоних зон - в Україні послабили карантин

https://racurs.ua/ua/n165097-jyttya-bez-chervonyh-zon-v-ukrayini-poslabyly-karantyn.html

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В Україні від сьогодні більше не залишилося червоних зон карантину. Останні «червоні» області — Волинська та Запорізька — 30 грудня стали жовтими.

За інформацією МОЗ, також стабілізувалася ситуація в Донецькій та Чернігівській областях, які ще вчора перебували в помаранчевій зоні, а сьогодні пожовтіли.

Таким чином, станом на 30 грудня у жовтій зоні знаходяться Київ та всі 24 області України.

Втім, після недавніх рішень уряду, карантинні обмеження у червоних та жовтих зонах практично однакові.

Наступний спалах ковіду в Україні ймовірний вже в кінці січні — лютому. Його може спровокувати поширення штаму «Омікрон».

В Україні зафіксовано нові випадки «Омікрону», загалом медики виявили його у шести людей. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що новий штам виявили у двох мешканців Києва та двох мешканців Київської області, а також по одному випадку підтвердили у зразках із Дніпра та Львова.

Троє осіб із підтвердженими випадками повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об'єднаних Арабських Еміратах).

Коронавірус в Україні протягом 29 грудня підхопили ще 5 тис. 930 людей, серед них 373 дитини та 137 медпрацівників. Від ускладнень хвороби померли 278 українців, госпіталізовано 1 тис. 747 осіб.