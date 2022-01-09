https://racurs.ua/n165461-shevchenko-vo-vtoroy-raz-poluchil-polojitelnyy-test-na-kovid-kak-eto-vozmojno.html

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Андрей Шевченко, украинский тренер и известный футболист, только три дня назад выздоровел, но уже получил новый положительный результат теста на коронавирус.

Поэтому тренер «Дженоа» будет отсутствовать на тренерской скамье во время матча своего клуба со «Специей». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Заметим, что Андрей Шевченко начал 2022 год на самоизоляции — в конце декабря он сдал положительный тест на коронавирус. Однако 5 января получил отрицательный результат теста, благодаря чему смог вернуться к выполнению тренерских обязанностей. Теперь Шевченко снова вынужден находиться на самоизоляции. А «Дженоа» будет играть матч без него. У остальных представителей команды тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Руководить «Дженоа» в матче против «Специи» будет помощник Шевченко Андреа Тассотти. Украинец уже не сможет вернуться к выполнению тренерских обязанностей до того, как не получит отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Шевченко, бывший главный тренер национальной сборной Украины по футболу, официально получил новую работу. Он стал новым главным тренером итальянского клуба Дженоа. Контракт с 45-летним тренером подписан до 30 июня 2024 года.