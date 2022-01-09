Шевченко. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165461-shevchenko-vdruge-distav-pozytyvnyy-test-na-kovid-yak-ce-mojlyvo.html

Ракурс

Андрій Шевченко, український тренер та відомий футболіст, лише три дні тому одужав, але вже дістав новий позитивний тест на коронавірус.

Через це тренер «Дженоа» буде відсутній на тренерській лаві на матчі клубу із «Спецією». Про це повідомила прес-служба клубу.

Зауважимо, що Андрій Шевченко розпочав 2022 рік на самоізоляції — наприкінці грудня він здав позитивний тест на коронавірус. Однак 5 січня отримав негативний результат тесту, завдяки чому зміг повернутися до виконання тренерських обов’язків. Тепер Шевченко знову змушений перебувати на самоізоляції. А «Дженоа» гратиме матч без нього. У решти представників команди тести на коронавірус виявилися негативними.

Керувати «Дженоа» у матчі проти «Спеції» буде помічник Шевченка Андреа Тассотті. Українець же не зможе повернутися до виконання тренерських обов’язків до того, як не отримає негативний результат тесту на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Шевченко, колишній головний тренер національної збірної України з футболу, офіційно отримав нову роботу. Він став новим головним тренером італійського клубу «Дженоа». Контракт із 45-річним тренером підписаний до 30 червня 2024 року.