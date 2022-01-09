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Ракурс

Рекордный кулеш с секретным ингредиентом приготовили в Чернигове (ФОТО)

9 янв 2022, 21:07
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В Чернигове установили рекорд по приготовлению кулеша — традиционного праздничного казацкого блюда, которое готовили под открытым небом в течение нескольких часов в казане.

Накормить им удалось более тысячи горожан. Об этом сообщает «Час Чернінівський».

Приготовление кулеша. Фото: Час ЧернігівськийЭто абсолютный рекорд Чернигова, который подтвердили соответствующим документом. Для того чтобы приготовить более тысячи порций кулеша, организаторам понадобился 200-литровый котел. Процессом руководили повара-любители. Они придерживались особого полесского рецепта, который передают из поколения в поколение.

Приготовление кулеша. Фото: Час ЧернігівськийВсех своих секретов повара не раскрыли, но рассказали об одном из «тайных ингредиентов». Травы для кулеша — мяту, бархатцы, чабрец и полынь — собирают в ночь на Ивана Купала, около 4.00. Блюдо варят мужчины, хотя сам процесс традиционно сопровождается женским пением.

Это преимущественно пшенное блюдо на мясной ухе или на воде, которое затирают салом с луком и чесноком. Его можно приготовить как дома, так и в полевых условиях. Поэтому его часто варили казаки, когда отправлялись в военные походы. Блюдо готовят на протяжении нескольких столетий, так что до наших дней дошли многие рецепты.


Напомним, ранее мы сообщали, что в Книгу рекордов Украины попал огромный баннер, который 1 января вывесили на здании Тернопольского облсовета по случаю 113-й годовщины со дня рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Источник: Час Чернігівський

Источник: Ракурс


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