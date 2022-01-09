Приготування кулешу. Фото: Час Чернігівський

https://racurs.ua/ua/n165462-rekordnyy-kulish-z-taiemnym-ingrediientom-prygotuvaly-u-chernigovi-foto.html

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У Чернігові встановили рекорд з приготування кулешу — традиційної святкової козацької страви, яку готували просто неба впродовж кількох годин у казані.

Нагодувати ним вдалося понад тисячу містян. Про це повідомляє «Час Чернігівський».

Це — абсолютний рекорд Чернігова, що й підтвердили відповідним документом. Для того, аби приготувати понад тисячу порцій кулешу, організаторам знадобився 200-літровий казан. Процесом керували кухарі-аматори. Вони дотримувалися особливого поліського рецепта, який передають з покоління у покоління.

Усіх своїх секретів кухарі не розкрили, але розповіли про один із «таємних інгредієнтів». Трави для кулешу — м’яту, чорнобривці, чебрець та полин — збирають у ніч проти Івана Купала, о 4.00. Страву варять чоловіки, хоча сам процес традиційно супроводжується жіночим співом.

Це переважно пшоняна страва на м’ясній юшці або на воді, яку затирають салом із цибулею і часником. Його можна приготувати як вдома, так і у польових умовах. Через це його часто варили козаки, коли вирушали у військові погоди. Страву готують упродовж кількох століть, тож до наших днів дійшли багато різних рецептів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до Книги рекордів України потрапив величезний банер, який 1 січня вивісили на будівлі Тернопільської облради з нагоди 113-ї річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери.

Джерело: Час Чернігівський