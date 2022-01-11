В эвакуации из Казахстана нуждаются 150 украинцев. Фото:

https://racurs.ua/n165565-pochti-150-ukraincev-poprosili-ob-evakuacii-iz-kazahstana-mid.html

Ракурс

Покинуть территорию Казахстана выразили желание почти 150 украинцев.

Граждане уже обратились в посольство Украины в Казахстане за помощью в возвращении на родину, однако часть решила остаться. Об этом 11 января сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.

В то же время из-за постепенной стабилизации ситуации безопасности часть соотечественников сообщает об изменениях своих планов и решает оставаться на территории Казахстана, — отметил он.

Дипломат отметил, что международное авиасообщение с Нур-Султаном полностью восстановлено, а регулярные рейсы из Киева запланированы на 13 и 16 января. Именно этими рейсами могут воспользоваться украинцы.

По словам Николенко, также будет восстановлено железнодорожное сообщение в Казахстане. Украинские дипломаты уже договорились с казахстанской железной дорогой о возможности приобрести групповые билеты для граждан Украины, которые изъявят желание прибыть в Нур-Султан для дальнейшего вылета в Киев. А с авиакомпанией Air Astana договорено о возможности бесплатного перебронирования билетов на отмененные рейсы из Алматы на новые рейсы из Нур-Султана.

Напомним, 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении основной миссии Организации договора о коллективной безопасности в стране. Войска выведут уже 13 января.