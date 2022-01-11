Евакуації з Казахстану потребують 150 українців. Фото:

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Покинути територію Казахстану висловили бажання майже 150 українців.

Громадяни вже звернулися до посольства України в Казахстані по допомогу у поверненні на батьківщину, проте частина вирішила залишитися. Про це 11 січня повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Facebook.

Водночас через поступову стабілізацію ситуації безпеки частина співвітчизників повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану, — зазначив він.

Дипломат відзначив, що міжнародне авіасполучення з Нур-Султаном повністю відновлено, а регулярні рейси з Києва заплановані на 13 та 16 січня. Саме цими рейсами можуть скористатися українці.

За словами Ніколенка, також буде відновлене залізничне сполучення в Казахстані. Українські дипломати вже домовилися з казахстанською залізницею про можливість придбати групові квитки для громадян України, які виявлять бажання прибути до Нур-Султану для подальшого вильоту до Києва. А з авіакомпанією Air Astana домовлено про можливість безкоштовного перебронювання квитків на скасовані рейси з Алмати на нові рейси з Нур-Султану.

Нагадаємо, 11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення основної місії Організації договору про колективну безпеку в країні. Війська виведуть уже 13 січня.