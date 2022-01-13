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Ракурс
Кличко оштрафовали из-за неправильной парковки в Киеве

Кличко оштрафовали из-за неправильной парковки в Киеве (ФОТО)

13 янв 2022, 16:39
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Виталий Кличко, мэр Киева, в четверг 13 января заплатил штраф за парковку в неположенном месте на одной из улиц столицы. Ранее о получении главным чиновником города штрафа сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

В частности, стало известно, что сегодня водитель Кличко нарушил ПДД и припарковал автомобиль Toyota Sequoia на улице Рейтарской с нарушением ПДД (ближе 10 метров до пешеходного перехода).

Соответствующее фото было опубликовано в соцсетях. Впоследствии Кличко сам рассказал об уплате штрафа в 340 грн.

Друзья! Сегодня мой водитель нарушил правила парковки в столице. Штраф уже уплачен через «Киев Цифровой». Инспекция по парковке сработала оперативно. Правила должны выполнять все без исключения! — написал в Телеграм мэр Киева.


Источник: Ракурс


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