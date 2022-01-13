Кличко оштрафовали из-за неправильной парковки в Киеве

https://racurs.ua/n165678-klichko-oshtrafovali-iz-za-nepravilnoy-parkovki-v-kieve-foto.html

Ракурс

Виталий Кличко, мэр Киева, в четверг 13 января заплатил штраф за парковку в неположенном месте на одной из улиц столицы. Ранее о получении главным чиновником города штрафа сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

В частности, стало известно, что сегодня водитель Кличко нарушил ПДД и припарковал автомобиль Toyota Sequoia на улице Рейтарской с нарушением ПДД (ближе 10 метров до пешеходного перехода).

Соответствующее фото было опубликовано в соцсетях. Впоследствии Кличко сам рассказал об уплате штрафа в 340 грн.