Кличка оштрафували за неправильне паркування у Києві

https://racurs.ua/ua/n165678-klychka-oshtrafuvaly-za-nepravylne-parkuvannya-u-kyievi-foto.html

Ракурс

Віталій Кличко, міський голова Києва, у четвер 13 січня заплатив штраф за паркування у недозволеному місці в столиці. Раніше про отримання штрафу очільником міста повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

Зокрема, стало відомо, що сьогодні водій Кличка порушив ПДР і припаркував автомобіль Toyota Sequoia на вулиці Рейтарській з порушенням правил дорожнього руху (ближче 10 метрів до пішохідного переходу).

Відповідне фото було оприлюднено у соцмережах. Згодом Кличко сам розповів про сплату штрафу у 340 грн.