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Ракурс
Кличка оштрафували за неправильне паркування у Києві

Кличка оштрафували за неправильне паркування у Києві (ФОТО)

13 січ 2022, 16:39
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Віталій Кличко, міський голова Києва, у четвер 13 січня заплатив штраф за паркування у недозволеному місці в столиці. Раніше про отримання штрафу очільником міста повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

Зокрема, стало відомо, що сьогодні водій Кличка порушив ПДР і припаркував автомобіль Toyota Sequoia на вулиці Рейтарській з порушенням правил дорожнього руху (ближче 10 метрів до пішохідного переходу).

Відповідне фото було оприлюднено у соцмережах. Згодом Кличко сам розповів про сплату штрафу у 340 грн.

Друзі! Сьогодні мій водій порушив правила паркування в столиці. Штраф уже сплачений через «Київ Цифровий». Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Правила мають виконувати всі без виключення! — написав у Телеграм мер Києва.


Джерело: Ракурс


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