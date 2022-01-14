Владимир Зеленский, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/n165736-delo-vagnerovcev-ot-zelenskogo-trebuut-nagradit-razvedchikov.html

Ракурс

Электронная петиция № 22/127298-эп, подписанты которой требуют наградить офицеров, готовивших сорванную операцию по задержанию так называемых «вагнеровцев» (российских наемников и военных преступников), размещена на сайте Офиса президента.

В настоящее время она набрала около половины из 25 тыс. необходимых для рассмотрения голосов, однако на сбор подписей еще есть 36 дней. Петиция доступна по ссылке.

Авторы петиции подчеркивают, что подготовка этой спецоперации стала результатом «блестящей работы украинских спецслужб, которые доказали умение работать на уровне опытных разведок мира».

Мы призываем президента Украины наградить всех причастных к планированию и подготовке спецоперации, которая должна была привести к задержанию преступников, убивавших наших воинов и мирных граждан на Донбассе в составе российско-оккупационных войск — высшими государственными наградами, — отмечается в тексте петиции.

Напомним, в ноябре 2021 года журналистский проект Bellingcat обнародовал свое расследование относительно спецоперации Украины по задержанию боевиков ППК «Вагнера».