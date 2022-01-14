Володимир Зеленський, фото: «Диалог.UA»

https://racurs.ua/ua/n165736-sprava-vagnerivciv-u-zelenskogo-vymagaut-nagorodyty-rozvidnykiv.html

Ракурс

Електронна петиція № 22/127298-еп, підписанти якої вимагають нагородити офіцерів, котрі готували зірвану операцію із затримання так званих «вагнерівців» (російських найманців та військових злочинців), розміщена на сайті Офісу президента.

Наразі вона набрала близько половини із 25 тис. необхідних для розгляду голосів, проте на збір підписів є ще 36 днів. Сторінка петиції доступна за посиланням.

Автори петиції наголошують, що підготовка цієї спецоперації стала результатом «блискучої роботи українських спецслужб, які довели вміння працювати на рівні найдосвідченіших розвідок світу».

Ми закликаємо президента України нагородити всіх причетних до планування і підготовки спецоперації, яка мала привести до затримання злочинців, які вбивали наших воїнів і мирних громадян на Донбасі у складі російсько-окупаційних військ — найвищими державними нагородами, — наголошується в тексті петиції.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року журналістський проект Bellingcat оприлюднив своє розслідування про спецоперацію України із затримання бойовиків ПВК «Вагнера».