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Новая партия вакцины. Фото: Facebook

США передали миллион доз вакцины Pfizer Украине (ФОТО)

19 янв 2022, 11:51
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Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается — Соединенные Штаты Америки (США) передали еще почти миллион доз вакцин Pfizer Украине.

Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Новая партия вакцины. Фото: Facebook

Эти вакцины демонстрируют приверженность США поддержке Украины путем предоставления доступа к безопасным, качественным вакцинам от COVID-19. Вакцины — это одно из лучших средств борьбы с пандемией, и мы гордимся тем, что являемся партнерами Украины в этих исторических мероприятиях, — заявили в посольстве.


Новая партия вакцины. Фото: Facebook

Новая партия вакцины. Фото: FacebookНапомним, ранее мы сообщали, что получить бустерную дозу прививки от коронавируса в Украине с 6 января могут все желающие в возрасте от 18 лет. Записаться и получить прививку можно в любом удобном пункте массовой вакцинации или в медучреждении.

Источник: Ракурс


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