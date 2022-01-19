Новая партия вакцины. Фото: Facebook

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Вакцинация в Украине от коронавируса продолжается — Соединенные Штаты Америки (США) передали еще почти миллион доз вакцин Pfizer Украине.

Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине.

Эти вакцины демонстрируют приверженность США поддержке Украины путем предоставления доступа к безопасным, качественным вакцинам от COVID-19. Вакцины — это одно из лучших средств борьбы с пандемией, и мы гордимся тем, что являемся партнерами Украины в этих исторических мероприятиях, — заявили в посольстве.



Напомним, ранее мы сообщали, что получить бустерную дозу прививки от коронавируса в Украине с 6 января могут все желающие в возрасте от 18 лет. Записаться и получить прививку можно в любом удобном пункте массовой вакцинации или в медучреждении.