Нова партія вакцини. Фото: Facebook

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Вакцинація в Україні від коронавірусу триває — Сполучені Штати Америки (США) передали ще майже мільйон доз вакцин Pfizer Україні.

Ця поставка ЮНІСЕФ через глобальний фонд COVAX є частиною глобальної допомоги. Про це повідомляє прес-служба посольства США в Україні.

Ці вакцини демонструють відданість США підтримці України шляхом надання доступу до безпечних, якісних вакцин проти COVID-19. Вакцини — це один із найкращих засобів боротьби з пандемією, і ми пишаємося тим, що є партнерами України у цих історичних заходах, — заявили у посольстві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що отримати бустерну дозу щеплення від коронавірусу в Україні з 6 січня можуть усі охочі віком від 18 років. Записатися та отримати щеплення можна у будь-якому зручному пункті масової вакцинації або у медзакладі.