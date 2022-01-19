ДТП в Одессе. Фото: Думская

https://racurs.ua/n165907-smertelnoe-dtp-v-odesse-avtobus-zacepil-chetyre-legkovushki-foto.html

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ДТП в Одессе произошло в среду, 19 января, на улице Разумовской. Рейсовый автобус зацепил несколько машин и врезался в салон Harley-Davidson.

Автобус перевозчика Gunsel пересек двойную сплошную и врезался в здание салона. Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что в автобусе находились пассажиры. Предварительной причиной аварии называют потерю сознания водителем. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно, что водитель автобуса скончался до приезда скорой помощи.

Перед столкновением со зданием, автобус зацепил несколько проезжавших рядом легковых автомобилей.

Напомним, раннее мы сообщали, что на Днепропетровщине на автодороге Мелиоративное-Песчанка произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого оба транспортных средства загорелись.

Источник: Думская