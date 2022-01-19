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Ракурс
ДТП в Одессе. Фото: Думская

Смертельное ДТП в Одессе — автобус зацепил четыре легковушки (ФОТО)

19 янв 2022, 12:28
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ДТП в Одессе произошло в среду, 19 января, на улице Разумовской. Рейсовый автобус зацепил несколько машин и врезался в салон Harley-Davidson.

Автобус перевозчика Gunsel пересек двойную сплошную и врезался в здание салона. Об этом сообщает «Думская».

Отмечается, что в автобусе находились пассажиры. Предварительной причиной аварии называют потерю сознания водителем. Информация о пострадавших уточняется. На данный момент известно, что водитель автобуса скончался до приезда скорой помощи.

ДТП в Одессе. Фото: Думская

ДТП в Одессе. Фото: Думская

Перед столкновением со зданием, автобус зацепил несколько проезжавших рядом легковых автомобилей.


Напомним, раннее мы сообщали, что на Днепропетровщине на автодороге Мелиоративное-Песчанка произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате которого оба транспортных средства загорелись.

Источник: Думская

Источник: Ракурс


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