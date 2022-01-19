ДТП в Одесі. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n165907-smertelna-dtp-v-odesi-avtobus-zachepyv-chotyry-legkovyky-foto.html

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ДТП в Одесі сталося в середу, 19 січня, на вулиці Розумовській. Рейсовий автобус зачепив кілька машин і врізався в салон Harley-Davidson.

Автобус перевізника Gunsel перетнув подвійну суцільну і врізався в будівлю салону. Про це повідомляє «Думская».

Зазначається, що в автобусі перебували пасажири. Попередньою причиною аварії називають втрату свідомості водієм. Інформація про постраждалих уточнюється. На цей час відомо, що водій автобуса помер до приїзду швидкої допомоги.

Перед зіткненням із будівлею автобус зачепив кілька легкових автомобілів, що проїжджали поруч.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпровщині на автодорозі Меліоративне-Піщанка сталося ДТП за участі автобуса та легкового автомобіля, в результаті якого обидва транспортні засоби загорілися.

Джерело: Думская