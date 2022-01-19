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Ракурс
ДТП в Одесі. Фото: Думская

Смертельна ДТП в Одесі — автобус зачепив чотири легковики (ФОТО)

19 січ 2022, 12:28
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ДТП в Одесі сталося в середу, 19 січня, на вулиці Розумовській. Рейсовий автобус зачепив кілька машин і врізався в салон Harley-Davidson.

Автобус перевізника Gunsel перетнув подвійну суцільну і врізався в будівлю салону. Про це повідомляє «Думская».

Зазначається, що в автобусі перебували пасажири. Попередньою причиною аварії називають втрату свідомості водієм. Інформація про постраждалих уточнюється. На цей час відомо, що водій автобуса помер до приїзду швидкої допомоги.

ДТП в Одесі. Фото: ДумскаяПеред зіткненням із будівлею автобус зачепив кілька легкових автомобілів, що проїжджали поруч.


ДТП в Одесі. Фото: ДумскаяНагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпровщині на автодорозі Меліоративне-Піщанка сталося ДТП за участі автобуса та легкового автомобіля, в результаті якого обидва транспортні засоби загорілися.

Джерело: Думская

Джерело: Ракурс


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