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«Нафтогаз» планирует сократить потребление природного газа путем долгосрочной покупки биосырья.

Таким образом, компании будут строить устойчивый бизнес. Об этом сообщил руководитель «дочки» «Нафтогаза» Виталий Михаильо, пишет «Интерфакс-Украина».

Пусть это будет треска или солома, в производство которых предприниматели могут инвестировать и строить свой устойчивый бизнес, — сказал он.

По его словам, это также может быть специально переработан мусор. Михаильо заявил, что компания готова подписывать долгосрочные контракты — например, на 10 лет.

Он добавил, что обсуждается возможность объединения с НАК — ДК «Нафтогаз Украины», которая снабжает газ населением. Также Михаильо оценивает объем привлечения финансирования для модернизации ТЭЦ примерно в 900 млн дол. и основным соинвестором будет НАК. При этом общая установленная мощность ТЭЦ — 652 МВт, но фактически используются только 110 МВт, потому что мощности избыточные, а оборудование — старое.

Он добавил, что каждая станция имеет в себе достаточно площадок для размещения солнечных и ветряных электростанций и возможности их подключения после полной модернизации. В один момент компания не сможет отказаться от потребления метана, поскольку резервные и балансировочные мощности планирует использовать газопоршневых двигателей, но в рабочей версии уже определены пилотные ТЭЦ для модернизации.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв в Великобритании провели спланировано — в графстве Йоркшир демонтировали четыре огромные башни старой ТЭЦ, которая была региональной достопримечательностью.

Источник: Интерфакс-Украина