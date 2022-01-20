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«Нафтогаз» планує скоротити споживання природного газу шляхом довгострокової купівлі біосировини.

У такий спосіб компанії будуватимуть стійкий бізнес. Про це повідомив керівник дочки «Нафтогазу» Віталій Михайльо, пише «Інтерфакс-Україна».

Нехай це буде тріска або солома, у виробництво яких підприємці можуть інвестувати та будувати свій стійкий бізнес, — сказав він.

За його словами, це також може бути спеціально перероблене сміття. Михайльо заявив, що компанія готова підписувати довгострокові контракти — наприклад, на 10 років.

Він додав, що обговорюється можливість об'єднання з НАК — ДК «Нафтогаз України», яка постачає газ населенню. Також Михайльо оцінює обсяг залучення фінансування для модернізації ТЕЦ приблизно в 900 млн дол. і основним співінвестором буде НАК. При цьому загальна встановлена потужність ТЕЦ — 652 МВт, але фактично використовуються лише 110 МВт, тому що потужності надлишкові, а обладнання — старе.

Він додав, що кожна станція має у себе достатньо майданчиків для розміщення сонячних та вітряних електростанцій та можливості їх підключення після повної модернізації. В один момент компанія не зможе відмовитися від споживання метану, оскільки резервні та балансувальні потужності планує використати газопоршневі двигуни, але у робочій версії вже визначено пілотні ТЕЦ для модернізації.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух у Великій Британії провели сплановано — у графстві Йоркшир демонтували чотири величезні вежі старої ТЕЦ, яка була регіональною пам’яткою.

Джерело: Інтерфакс-Україна