https://racurs.ua/n166222-dmitruk-ushel-iz-proekta-razumkova-posle-debosha-v-merii-odessy-video.html

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Артем Дмитрук, скандальный экс-нардеп «Слуги народа», ушел из проекта бывшего спикера ВР Дмитрия Разумкова после дебоша в одесской мэрии.

Он заявил, что уходит для того, чтобы не давать повода политическим оппонентам пользоваться ситуацией в своих интересах. Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.

По словам нардепа, он приехал на заседание земельной комиссии в Одессу, чтобы противостоять «земельной мафии», но его не пустили и «пришлось защищать права одесситов единственным доступным способом».

Я останавливаю свою деятельность в межфракционном объединении «Разумная политика». Делаю это для того, чтобы не давать повода нашим политическим оппонентам использовать ситуацию в своих корыстных целях! Вместе с вами буду ждать решения правоохранительных органов. Как депутат Верховной Рады и в дальнейшем буду бороться с беззаконием в Одессе, применяя все возможности законодательной, правоохранительной и судебной системы, — заявил Дмитрук.



Напомним, ранее мы сообщали, что бывший член фракции «Слуга народа» Артем Дмитрук снова «прославился» скандальными действиями. Депутат приехал в Одессу, чтобы принять участие в заседании земельной комиссии горсовета. Однако в помещение его не пропустили представители муниципальной стражи. В ответ Дмитрук набросился на них с кулаками.

Пробравшись в результате внутрь, Дмитрук бегал по столу, разламывал мебель и разбрасывал документы. Кроме мебели, также пострадали несколько участников схватки — по меньшей мере у одного из них были заметны следы крови на голове.