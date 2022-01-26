Дмитрук. Фото:

https://racurs.ua/ua/n166222-dmytruk-pishov-z-proektu-razumkova-pislya-deboshu-v-meriyi-odesy-video.html

Ракурс

Артем Дмитрук, скандальний екс-нардеп «Слуги народу», пішов з проекту колишнього спікера ВР Дмитра Разумкова після дебошу в одеській мерії.

Він заявив, що йде для того, аби не давати приводу політичним опонентам користуватися ситуацією у своїх інтересах. Таку заяву він зробив на своїй сторінці в Facebook.

За словами нардепа, він приїхав на засідання земельної комісії в Одесу, щоб протистояти «земельній мафії», але його не пустили і тому «довелося захищати права одеситів єдиним доступним способом».

Я зупиняю свою діяльність у міжфракційному об'єднанні «Розумна політика». Роблю це для того, щоб не давати приводу нашим політичним опонентам використати ситуацію у своїх корисливих цілях! Разом з вами чекатиму на рішення правоохоронних органів. Як депутат Верховної Ради й надалі боротимуся з беззаконням в Одесі, застосовуючи всі можливості законодавчої, правоохоронної та судової системи, — заявив Дмитрук.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній член фракції «Слуга народу» Артем Дмитрук знову «прославився» скандальними діями. Депутат приїхав до Одеси, щоб взяти участь у засіданні земельної комісії міськради. Проте до приміщення його не пропустили представники муніципальної варти. У відповідь Дмитрук накинувся на них з кулаками.

Продершись в результаті всередину, Дмитрук бігав по столу, розламував меблі та розкидав документи. Окрім меблів, також постраждали кілька учасників сутички — щонайменше в одного з них були помітні сліди крові на голові.