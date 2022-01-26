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Ракурс
Как ВСУ будут останавливать российские танки – названо количество вооружения

Как ВСУ будут останавливать российские танки — названо количество вооружения

26 янв 2022, 13:43
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне роста российской агрессии наращивают многослойную противотанковую оборону. В этом Украине помогают Великобритания и США.

Развертывание мобильных боевых групп, оснащенных Javelin, на маршрутах вероятного вторжения ВС РФ, и особенно на Донбассе, позволит нанести непоправимые потери врагу как во время великой войны, так и во время локальных боевых действий. Об этом сообщает «Цензор.нет».

По данным издания, по состоянию на 25 января только за один неполный месяц США и Великобритания осуществили следующие поставки:

  • 700 противотанковых управляемых ракет Javelin;
  • 2 тыс. 200 противотанковых гранатометов NLAW;
  • 200 штурмовых гранатометов BDM;
  • 40 мм кумулятивно-осколочные гранаты для автоматических гранатометов;
  • 12,7 мм бронебойно-зажигательные пули.

В настоящее время ВСУ имеют такое количество противотанкового вооружения:

  • противотанковых управляемых ракет Javelin — 1 тыс. 200;
  • пусковых установок ПТРК Javelin — более 150;
  • противотанковых гранатомётов NLAW — около 2200;
  • противотанковых управляемых ракет «Стугна», «Корсар», «Барьер» — около 7800;
  • пусковых установок ПТРК «Стугна», «Корсар», «Барьер» — около 700.
  • БПЛА «Байрактар» с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами — 12.

Сообщается, что в ближайшее время будут осуществлены новые поставки Javelin из стран Балтии и США.

Инструкторы НАТО уже проводят учебные занятия с большим количеством украинских военнослужащих, чтобы освоить новое оружие.

По данным Military balance, в настоящее время в составе российских соединений, развернутых вокруг Украины, по штату должно насчитываться до 800 танков. В целом Россия располагает до 3 тыс. 300 танками.


Напомним, что Джо Байден допустил введение санкций против Владимира Путина в случае нового вторжения России в Украину. Американский лидер заявил, что не исключает введения персональных санкций.

Источник: «Цензор.нет»

Источник: Ракурс


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