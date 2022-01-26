Как ВСУ будут останавливать российские танки – названо количество вооружения

Как ВСУ будут останавливать российские танки — названо количество вооруженияhttps://racurs.ua/n166224-kak-vsu-budut-ostanavlivat-rossiyskie-tanki-nazvano-kolichestvo-voorujeniya.htmlРакурс
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне роста российской агрессии наращивают многослойную противотанковую оборону. В этом Украине помогают Великобритания и США.
Развертывание мобильных боевых групп, оснащенных Javelin, на маршрутах вероятного вторжения ВС РФ, и особенно на Донбассе, позволит нанести непоправимые потери врагу как во время великой войны, так и во время локальных боевых действий. Об этом сообщает «Цензор.нет».
По данным издания, по состоянию на 25 января только за один неполный месяц США и Великобритания осуществили следующие поставки:
- 700 противотанковых управляемых ракет Javelin;
- 2 тыс. 200 противотанковых гранатометов NLAW;
- 200 штурмовых гранатометов BDM;
- 40 мм кумулятивно-осколочные гранаты для автоматических гранатометов;
- 12,7 мм бронебойно-зажигательные пули.
В настоящее время ВСУ имеют такое количество противотанкового вооружения:
- противотанковых управляемых ракет Javelin — 1 тыс. 200;
- пусковых установок ПТРК Javelin — более 150;
- противотанковых гранатомётов NLAW — около 2200;
- противотанковых управляемых ракет «Стугна», «Корсар», «Барьер» — около 7800;
- пусковых установок ПТРК «Стугна», «Корсар», «Барьер» — около 700.
- БПЛА «Байрактар» с управляемыми противотанковыми ракетами и бомбами — 12.
Сообщается, что в ближайшее время будут осуществлены новые поставки Javelin из стран Балтии и США.
Инструкторы НАТО уже проводят учебные занятия с большим количеством украинских военнослужащих, чтобы освоить новое оружие.
По данным Military balance, в настоящее время в составе российских соединений, развернутых вокруг Украины, по штату должно насчитываться до 800 танков. В целом Россия располагает до 3 тыс. 300 танками.
Напомним, что Джо Байден допустил введение санкций против Владимира Путина в случае нового вторжения России в Украину. Американский лидер заявил, что не исключает введения персональных санкций.
Источник: «Цензор.нет»