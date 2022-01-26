Як ЗСУ протидіятимуть російським танкам – названо кількість озброєння

https://racurs.ua/ua/n166224-yak-zsu-protydiyatymut-rosiyskym-tankam-nazvano-kilkist-ozbroiennya.html

Ракурс

Збройні сили України (ЗСУ) на тлі зростання російської агресії нарощують багатошарову протитанкову оборону. У цьому Україні допомагають Велика Британія та США.

Розгортання мобільних бойових груп, оснащених Javelin, на маршрутах ймовірного вторгнення ЗС РФ, і особливо на Донбасі, дозволить завдати непоправних втрат ворогові як під час великої війни, так і під час локальних бойових дій. Про це повідомляє «Цензор.нет».

За даними видання, станом на 25 січня лише за один неповний місяць США та Велика Британія здійснили такі поставки:

700 протитанкових керованих ракет Javelin;

2 тис. 200 протитанкових гранатометів NLAW;

200 штурмових гранатометів BDM;

40 мм кумулятивно-уламкові гранати для автоматичних гранатометів;

12,7 мм бронебійно-запальні кулі.

Наразі ЗСУ мають таку кількість протитанкового озброєння:

протитанкові керовані ракети Javelin — 1 тис. 200;

пускові установки ПТРК Javelin — понад 150;

протитанкові гранатомети NLAW — близько 2 тис. 200;

протитанкові керовані ракети «Стугна», «Корсар», «Бар'єр» — близько 7 тис. 800;

пускові установки ПТРК «Стугна», «Корсар», «Бар'єр» — близько 700.

БПЛА «Байрактар» з керованими протитанковими ракетами та бомбами — 12.

Зазначається, що найближчим часом буде здійснено нові поставки Javelin із країн Балтії та США.

Інструктори НАТО вже проводять навчальні заняття з великою кількістю українських військовослужбовців, щоб освоїти нову зброю.

За даними Military balance, наразі в складі російських з'єднань, розгорнутих навколо України, по штату має налічуватися до 800 танків. Загалом Росія має в своєму розпорядженні до 3 тис. 300 танків.

Надаємо, що Джо Байден допустив запровадження санкцій особисто проти Володимира Путіна у разі нового вторгнення Росії в Україну. Американський лідер заявив, що не відкидає запровадження персональних санкцій.

Джерело: «Цензор.нет»