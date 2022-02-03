Оппозиция требует перевести "шифрограммы" спикера Рады

https://racurs.ua/n166561-oppoziciya-trebuet-perevesti-shifrogrammy-spikera-rady-dokument.html

Ракурс

Оппозиция в Верховной Раде требует от спикера отказаться от использования так называемых «кодовых» слов во время ведения пленарных заседаний.

Нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко обратился к главе парламента Руслану Стефанчуку по этому поводу.

Нардеп в своих соцсетях объяснил, что к нему поступило обращение граждан, проанализировавших применение во время заседания Верховной Рады председательствующим «кодовых слов»: «прошу поддержать», «прошу определиться».

По мнению Гончаренко, эти слова сигнализируют нардепам о необходимости голосования за или против.

Нардеп обратился к Стефанчуку с просьбой лично рассмотреть обращение граждан и объяснить, действительно ли спикер и первый вице-спикер Александр Корниенко употребляют «кодовые слова» во время голосования в Раде.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Верховная Рада планирует переоснастить систему для голосования в сессионном зале. Один из вариантов модернизации позволит депутатам дистанционно работать с документами и повесткой дня пленарных заседаний.