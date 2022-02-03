Опозиція вимагає перекласти "шифрограми" спікера Ради

https://racurs.ua/ua/n166561-opozyciya-vymagaie-pereklasty-shyfrogramy-spikera-rady-dokument.html

Ракурс

Опозиція у Верховній Раді України вимагає від спікера відмовитися від використання так званих «кодових» слів під час ведення пленарних засідань.

Нардеп від «Європейської солідарності"Олексій Гончаренко звернувся до голови парламенту Руслана Стефанчука з цього приводу.

Нардеп у своїх соцмережах пояснив, що до нього надійшло звернення громадян, які проаналізували застосування під час засідання Верховної Ради головуючим «кодових слів»: «прошу підтримати», «прошу визначитись».

На думку Гончаренка, ці слова сигналізують нардепам про необхідність голосування «за» або «проти».

Нардеп звернувся до Стефанчука з проханням особисто розглянути звернення громадян і пояснити, чи справді спікер та перший віце-спікер Олександр Корнієнко вживають «кодові слова» під час голосування у Раді.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Верховна Рада планує переоснастити систему для голосування у сесійній залі. Один з варіантів модернізації дозволить депутатам дистанційно працювати з документами та порядком денним пленарних засідань.