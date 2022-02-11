В день визита Зеленского в Харьков МВД взялось за Ярославского

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Ракурс

Обстоятельства ДТП с участием автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского начала активно расследовать полиция.

Силовики 11 февраля провели обыски в гостинице и доме харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания человека, ранее сообщившего о своей причастности к смертельной аварии.

Полиция изъяла два автомобиля во время обысков. Начато также производство против мужчины, который заявлял о причастности к ДТП, однако, как выяснили позже правоохранители, не был на месте аварии.

Пресс-служба полиции Харьковской области прямо не называет фамилию бизнесмена, однако по описанной фабуле понятно, что речь идет о Ярославском.

Активные следственные действия проводятся на фоне визита президента Украины в Харьков. Владимир Зеленский сегодня проводит в городе встречу с региональными элитами — заседание президиума Конгресса местных и региональных властей. В второй половине дня в Харькове также состоится заседание СНБО.

Целью обысков полиции было извлечение информации из камер видеонаблюдения, подтверждение причастности к ДТП автомобиля Mercedes и других лиц, отмечают в полиции. По результатам обысков были изъяты автомобили и серверы.

Полиция установила и личность погибшего в ДТП, которое произошло вблизи Харькова. Это 36-летний житель Чугуевского района.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Ярославский находится в Лондоне, а министр внутренних дел уволил главу управления полиции в Харьковской области.

Напомним, что 18 августа 2017 года подобный случай произошел с другим владельцем украинского футбольного клуба. Возле села Ямельня Львовской области произошло ДТП с участием «Мерседеса» Петра Дыминского. Его автомобиль, грубо нарушая правила дорожного движения, совершал на большой скорости обгон на перекрестке со второстепенной дорогой, в результате чего совершил лобовое столкновение с выезжавшем с этой дороги на главную автомобилем Наталии Трилы.

31-летняя женщина погибла. Как утверждали свидетели, за рулем был именно политик, однако сторона обвиняемого выдвигает версию, что машиной управлял охранник бизнесмена.

Именно Андрею Борщу (охранник бизнесмена) выдвинули подозрение в совершении преступления. Через несколько дней после аварии Дыминский вылетел из Украины на частном самолете.

Только после побега подозреваемого полиция провела обыски в офисах фирм, принадлежащих Дыминскому во Львове, чтобы собрать образцы его ДНК для экспертизы.

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В декабре 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил задержать Дыминского. На него подали документы в Интерпол.

После этого Дыминского неоднократно видели на матчах его футбольного клуба «Карпаты» за границей, но действий по его задержанию предпринято не было.