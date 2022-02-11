У день візиту Зеленського до Харкова МВС взялося за Ярославського

https://racurs.ua/ua/n166932-u-den-vizytu-zelenskogo-do-harkova-mvs-vzyalosya-za-yaroslavskogo.html

Ракурс

Обставини ДТП за участю автомобіля з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського почала активно розслідувати поліція.

Силовики 11 лютого провели обшуки в готелі та будинку харківського бізнесмена, а також за адресою проживання людини, яка раніше повідомила про свою причетність до смертельної аварії.

Поліція вилучила два автомобілі під час обшуків. Розпочато також провадження проти чоловіка, який заявляв про свою причетність до ДТП, проте, як з’ясували пізніше правоохоронці, не був на місці аварії.

Прес-служба поліції Харківської області прямо не називає прізвища бізнесмена, проте за описаною фабулою зрозуміло, що йдеться про Ярославського.

Активні слідчі дії проводяться на тлі візиту президента до Харкова. Володимир Зеленський саме сьогодні проводить у місті зустріч з регіональними елітами — засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад. У дургій половині дня в Харкові також відбудеться засідання РНБО.

Метою обшуків було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження причетності до ДТП автомобіля Mercedes та інших осіб, зазначають у поліції. За результатами обшуків було вилучено автомобілі та сервери.

Поліція встановила й особу загиблого під час ДТП, що сталася поблизу Харкова. Це 36-річний мешканець Чугуївського району.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Ярославський наразі перебуває у Лондоні, а міністр внутрішніх справ звільнив очільника управління поліції в Харківській області.

Нагадаємо, що 18 серпня 2017 року подібний випадок стався із іншим власником українського футбольного клубу. Біля села Ямельня Львівської області сталося ДТП за участю автомобіля «Мерседес» Петра Димінського. Його автомобіль, грубо порушуючи правила дорожнього руху, здійснював на великій швидкості обгін на перехресті з другорядною дорогою, внаслідок чого здійснив лобове зіткнення з автомобілем Наталії Тріли, що виїжджала з цієї дороги на головну.

31-річна жінка загинула. Як стверджували свідки, за кермом був саме політик, проте сторона звинуваченого висуває версію, що автівкою керував охоронець бізнесмена.

Саме Андрію Борщу (охоронець бізнесмена) висунули підозру у скоєнні злочину. За кілька днів після аварії Димінський вилетів з України на приватному літаку.

Дочекавшись втечі підозрюваного, поліція здійснила обшуки в офісах фірм, які належать Димінському у Львові, щоб зібрати зразки його ДНК для експертизи.

.

У грудні 2017 року Печерський районний суд Києва дозволив затримати Димінського. На нього подали документи в Інтерпол.

Після цього Димінського неодноразово бачили на матчах його футбольного клубу «Карпати» за кордоном, але дій щодо його затримання здійснено не було.