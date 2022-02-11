Азалия. Фото: istock

https://racurs.ua/n166948-ekzoticheskie-azalii-i-kamelii-rascveli-sredi-zimy-v-stolichnom-botsadu-video.html

Ракурс

В Киеве среди зимы расцвели экзотические азалии и камелии. Сезон цветения растений оттянулся из-за затяжной и холодной зимы, но уже сейчас все желающие могут полюбоваться цветением в столичном ботаническом саду имени Гришко.

Об этом говорилось в эфире программы «Киев. Newsroom» на телеканале «Киев».

Это очень классная возможность попасть из зимы в лето. И сделать классные фото на фоне цветов, — говорится в выпуске.

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Отмечается, что оранжерейный комплекс в ботаническом саду имени Гришко работает с 10.00 до 16.00, кроме выходных — в понедельник и вторник.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Закарпатье среди января расцвели подснежники — весенние цветы появились из-за внезапного потепления после снегов.