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Ракурс
Азалия. Фото: istock

Экзотические азалии и камелии расцвели среди зимы в столичном ботсаду (ВИДЕО)

11 фев 2022, 17:36
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В Киеве среди зимы расцвели экзотические азалии и камелии. Сезон цветения растений оттянулся из-за затяжной и холодной зимы, но уже сейчас все желающие могут полюбоваться цветением в столичном ботаническом саду имени Гришко.

Об этом говорилось в эфире программы «Киев. Newsroom» на телеканале «Киев».

Это очень классная возможность попасть из зимы в лето. И сделать классные фото на фоне цветов, — говорится в выпуске.


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Отмечается, что оранжерейный комплекс в ботаническом саду имени Гришко работает с 10.00 до 16.00, кроме выходных — в понедельник и вторник.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Закарпатье среди января расцвели подснежники — весенние цветы появились из-за внезапного потепления после снегов.

Источник: Ракурс


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