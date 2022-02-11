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Ракурс
Азалії. Фото: istock

Екзотичні азалії та камелії розквітли серед зими у столичному ботсаду (ВІДЕО)

11 лют 2022, 17:36
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У Києві серед зими розквітли екзотичні азалії та камелії. Сезон цвітіння рослин відтягнувся через затяжну та холодну зиму, але вже зараз всі охочі можуть помилуватися цвітінням у столичному ботанічному саду імені Гришка.

Про це йшлося в ефірі програми «Київ. Newsroom» на телеканалі «Київ».

Це дуже класна можливість потрапити з зими до літа. Та зробити класні фото на фоні квітів, — йдеться у випуску.


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Наголошується, що оранжерейний комплекс у ботанічному саду імені Гришка працює з 10.00 до 16.00, крім вихідних — у понеділок та вівторок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Закарпатті серед січня розцвіли проліски — весняні квіти з’явилися через раптове потепління після снігів.

Джерело: Ракурс


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