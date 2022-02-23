ЕС ввел санкции против РФ за признание фейковых «ДНР» и «ЛНР»

ЕС. Фото: Istock

https://racurs.ua/n167459-es-vvel-sankcii-protiv-rf-za-priznanie-feykovyh-dnr-i-lnr.html

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Европейский Союз (ЕС) официально ввел санкции против 351 депутата Госдумы России, проголосовавших за признание самоназванных «ДНР» и «ЛНР».

Также ЕС ввел санкции против 27 физических и юридических лиц России. Соответствующее решение опубликовано на сайте ЕС.

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ЕС просит отозвать решение о признании самоназванных республик. В официальном решении пока нет имен попавших под санкции россиян, но отмечается, что ограничения включают замораживание активов, запрет на поездки, въезд или транзит через территорию ЕС. Также санкции запрещают экономические отношения с неподконтрольными правительству Украины территориями Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские пропагандисты попали в список санкций Европейского Союза. Под санкции попали вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущий Владимир Соловьев и глава RT Маргарита Симоньян. Кроме того, под ограничения попали официальный представитель МИД России Мария Захарова, министр обороны Сергей Шойгу, все депутаты Госдумы, банк «Россия», ВЭБ, «Промсвязьбанк» и другие физические и юридические лица.