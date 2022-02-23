ЄС наклав санкції на РФ за визнання фейкових «ДНР» та «ЛНР»

ЄС. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n167459-ies-naklav-sankciyi-na-rf-za-vyznannya-feykovyh-dnr-ta-lnr.html

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Європейський Союз (ЄС) офіційно запровадив санкції проти 351 депутата Держдуми Росії, які проголосував за визнання самоназваних «ДНР» та «ЛНР».

Також ЄС запровадив санкції проти 27 фізичних та юридичних осіб Росії. Відповідне рішення опубліковане на сайті ЄС.

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ЄС просить відкликати рішення про визнання самоназваних республік. В офіційному рішенні наразі немає імен росіян, які потрапили під санкції, але зазначається, що обмеження включають заморожування активів, заборону на поїздки, в’їзд або транзит через територію ЄС. Також санкції забороняють економічні відносини з непідконтрольними уряду України територіями Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські пропагандисти потрапили до списку санкцій Європейського Союзу. Під санкції потрапили віце-спікер Держдуми Петро Толстой, телеведучий Володимир Соловйов та голова RT Маргарита Сімоньян. Крім того, під обмеження потрапили офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, міністр оборони Сергій Шойгу, всі депутати Держдуми, банк «Росія», ВЕБ, «Промсвязьбанк» та інші фізичні та юридичні особи.