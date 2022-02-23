Коронавирус в Украине. Фото: istock

https://racurs.ua/n167461-koronavirus-poshel-na-spad-ukrainskie-uchenye-zametili-umenshenie-smertnosti.html

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Коронавирус в Украине начал идти на спад. Украина сейчас находится в фазе снижения заболеваемости, теперь новых больных значительно меньше, чем две недели назад.

Такая тенденция сохранится и в ближайшие недели. К таким выводам пришли в Национальной академии наук Украины (НАН).

Украинские ученые заявляют, что за последний год значительно уменьшилось количество смертей после заболевания COVID-19. Пик средненедельной заболеваемости пришелся на 8 февраля 2022 года. Больше всего положительных ПЦР-тестов зафиксировали 2 февраля — 57,9 тыс., а самый высокий показатель новых случаев заражений зарегистрировали 4 февраля — 43,7 тыс. Сейчас количество положительных тестов снизилось вдвое в сравнении с п.

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Положительная динамика продержится не менее нескольких недель, вместе с этим ожидается и снижение количества летальных исходов со следующей недели. В частности, смертность от ковида в 2−4 раза ниже средней летальности 2020 года и в 3−5 раз — чем при штамме «Дельта».

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине идет на спад, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Среднесуточное количество умерших от осложнений коронавируса прекратило расти и последние пять дней находится на плато почти 240 человек в сутки.