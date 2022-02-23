Коронавірус в Україні. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n167461-koronavirus-pishov-na-spad-ukrayinski-naukovci-pomityly-zmenshennya-smertnosti.html

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Коронавірус в Україні почав йти на спад. Україна зараз перебуває у фазі зниження захворюваності, тепер нових хворих значно менше, ніж два тижні тому.

Така тенденція збережеться й у найближчі тижні. До таких висновків дійшли в Національній академії наук України (НАН).

Українські науковці заявляють, що за останній рік значно зменшилася кількість смертей після захворювання на COVID-19. Пік середньотижневої захворюваності припав на 8 лютого 2022 року. Найбільше позитивних ПЛР-тестів зафіксували 2 лютого — 57,9 тис., а найвищий показник нових випадків заражень зареєстрували 4 лютого — 43,7 тис. Наразі кількість позитивних тестів знизилась вдвічі в порівнянні з піковими значеннями.

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Позитивна динаміка протримається щонайменше декілька тижнів, разом із цим очікується і зниження кількості летальних випадків із наступного тижня. Зокрема смертність від ковіду у 2−4 рази нижча за середню летальність 2020 року й у 3−5 разів — ніж при штамі «Дельта».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні йде на спад, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Середньодобова кількість померлих від ускладнень коронавірусу припинила зростати й останні п’ять днів перебуває на плато в майже 240 осіб на добу.