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Ракурс

Против украинцев началась фишинговая атака — Госспецсвязи

25 фев 2022, 09:43
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Фишинговая атака началась против украинцев. На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного содержимого и характера. Их в любом случае нельзя открывать.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.Фишинг. Фото: ГосспецсвязиВозможно и такое, что рассылки подобных сообщений будут поступать в мессенджеры. Таким образом россияне якобы имеют доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.



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В любом случае не открывайте содержимое таких писем и сообщений. Помните о кибергигиене, — призывали в Госспецсвязи.

Напомним, ранее мы сообщали, что война с Россией длится уже более суток. Агрессор готовит новые атаки на Украину.

Источник: Ракурс


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