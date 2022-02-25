https://racurs.ua/n167550-protiv-ukraincev-nachalas-fishingovaya-ataka-gosspecsvyazi.html

Ракурс

Фишинговая атака началась против украинцев. На электронные адреса граждан поступают письма с прикрепленными файлами неопределенного содержимого и характера. Их в любом случае нельзя открывать.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Возможно и такое, что рассылки подобных сообщений будут поступать в мессенджеры. Таким образом россияне якобы имеют доступ к электронным устройствам украинцев для сбора большого массива информации.

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В любом случае не открывайте содержимое таких писем и сообщений. Помните о кибергигиене, — призывали в Госспецсвязи.

Напомним, ранее мы сообщали, что война с Россией длится уже более суток. Агрессор готовит новые атаки на Украину.