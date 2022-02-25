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Проти українців почалася фішингова атака — Держспецзв’язкуhttps://racurs.ua/ua/n167550-proty-ukrayinciv-pochalasya-fishyngova-ataka-derjspeczv-yazku.htmlРакурс
Фішингова атака почалася проти українців. На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного вмісту й характеру. Їх у жодному разі не можна відкривати.
Про це повідомила прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Можливо й таке, що розсилки подібних повідомлень надходитимуть у месенджери. Таким чином росіяни нібито мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.
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У жодному разі не відкривайте вміст таких листів та повідомлень. Пам’ятайте про кібергігієну, — закликали в Держспецзв’язку.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна з Росією триває вже понад добу. Агресор готує нові атаки на Україну.
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