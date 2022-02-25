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Ракурс

Проти українців почалася фішингова атака — Держспецзв’язку

25 лют 2022, 09:43
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Фішингова атака почалася проти українців. На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного вмісту й характеру. Їх у жодному разі не можна відкривати.

Про це повідомила прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Фішинг. Фото: Дерзспецзв'язку

Можливо й таке, що розсилки подібних повідомлень надходитимуть у месенджери. Таким чином росіяни нібито мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.



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У жодному разі не відкривайте вміст таких листів та повідомлень. Пам’ятайте про кібергігієну, — закликали в Держспецзв’язку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна з Росією триває вже понад добу. Агресор готує нові атаки на Україну.

Джерело: Ракурс


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