https://racurs.ua/ua/n167550-proty-ukrayinciv-pochalasya-fishyngova-ataka-derjspeczv-yazku.html

Ракурс

Фішингова атака почалася проти українців. На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного вмісту й характеру. Їх у жодному разі не можна відкривати.

Про це повідомила прес-служба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Можливо й таке, що розсилки подібних повідомлень надходитимуть у месенджери. Таким чином росіяни нібито мають на меті отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

.

У жодному разі не відкривайте вміст таких листів та повідомлень. Пам’ятайте про кібергігієну, — закликали в Держспецзв’язку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що війна з Росією триває вже понад добу. Агресор готує нові атаки на Україну.