Очередную колонну оккупантов уничтожили защитники на Черниговщине (ФОТО)

https://racurs.ua/n168849-ocherednuu-kolonnu-okkupantov-unichtojili-zaschitniki-na-chernigovschine-foto.html

Ракурс

Війна в Україні триває вже понад місяць. 25 березня захисники України знищили на Чернігівщині чергову колону російських загарбників.

Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

Їхні броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі, — йдеться в повідомленні.

У четвер, 24 березня, сили територіальної оборони знищили на Чернігівщині кілька ворожих колон.

Нагадаємо, загальні бойові втрати рашистів з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали: