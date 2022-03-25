Чергову колону окупантів знищили захисники на Чернігівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n168849-chergovu-kolonu-okupantiv-znyschyly-zahysnyky-na-chernigivschyni-foto.htmlРакурс
Війна в Україні триває вже понад місяць. 25 березня захисники України знищили на Чернігівщині чергову колону російських загарбників.
Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».
Їхні броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі, — йдеться в повідомленні.
У четвер, 24 березня, сили територіальної оборони знищили на Чернігівщині кілька ворожих колон.
Нагадаємо, загальні бойові втрати рашистів з 24 лютого по 25 березня орієнтовно склали:
16 тис. 100 осіб особового складу;
561 танк;
1 тис. 625 бойових броньованих машин;
291 артилерійська система;
90 РСЗВ;
49 засобів ППО;
115 літаків;
125 гелікоптерів;
1 тис. 89 одиниць автомобільної техніки;
5 кораблів і катерів;
72 цистерни з паливом;
53 безпілотники оперативно-тактичного рівня;.
18 одиниць спеціальної техніки.