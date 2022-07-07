ВСУ нанесли врагам потери на Бахмутском направлении. Фото:

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Війна росії проти України триває вже 134 добу, українські військові намагаються стримати просування ворога.

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На Сіверському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Вовківки, Кіндратівки та Миропілля Сумської області. Окрім того, завдав авіаударів поблизу Есмані та Миропілля. На Слобожанському напрямку ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Харківської області уздовж лінії зіткнення. Росіяни спробували просунутися у напрямку Соснівки, але штурм було відбито. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 7 липня.

На Донбасі армія росії намагається встановити повний контроль над територією Луганської області. На Словʼянському напрямку окупанти знову безуспішно штурмували Богородичне, але під вогнем ЗСУ змушені були відійти. З РСЗВ та артилерії ворог обстріляв райони Сулигівки, Червоного, Нікополя, Новопавлівки, Карнаухівки, Адамівки, Краснопілля, Богородичного, Мазанівки, Дібрівного та Долини. Штурмова та армійська авіація обстріляла район Долини.

На Краматорському напрямку загарбники невдало штурмували в напрямках Григорівки та Верхньокамʼянського. Райони населених пунктів Маяки, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янске, Золотарівка та Званівка були обстріляні зі звичайної та реактивної артилерії.

Українська армія завдала втрат росіянам на Бахмутському напрямку, коли ті намагалися покращити тактичне положення неподалік Вершини та Берестового. Противник у паніці відійшов. Низка населених пунктів росіяни обстріляли з артилерії та літаків. Ворог закріплюється на околицях Спірного.

У Генштабі додали, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обопільні обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Російська авіація завдала удару поблизу Камʼянського.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала, росіяни намагаються утримати свої позиції. Крім того, в Генеральному штабі спростували заяви окупантів про те, що українські військові нібито загинули на Зміїному, коли встановлювати прапор України.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ заявляли, що російські війська створюють умови для наступу в напрямку Ізюм — Словʼянськ і не полишають спроб взяти під повний контроль дорогу Бахмут — Лисичанськ.