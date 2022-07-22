Количество депортированных в россию украинских детей назвала омбудсмен

Названо количество депортированных в россию украинских детей. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n172931-kolichestvo-deportirovannyh-v-rossiu-ukrainskih-detey-nazvala-ombudsmen.html

Ракурс

Країна-терорист росія насильно депортувала вже 5 тис. 100 українських дітей.

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Такими є дані Національного інформаційного бюро, яке працює в Україні, і саме цей орган є тим органом, куди звертаються люди, повідомляючи про факти депортації чи переміщення дітей. Заявки щодо фактів депортації продовжують надходити щодня. Про це повідомила радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Зазначається, що у всьому цьому списку містяться конкретні діти з іменами та прізвищами. Кожна із заявок перевіряється й доповнюється. Всю цю інформацію передають до Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, які можуть допомогти Україні розшукати цих дітей на території росії чи на територіях ОРДЛО.

Також у списку є інформація як щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, так і дітей, які депортовані разом з батьками чи родичами, і дітей без супроводу, розлучених з батьками.

За словами омбудсмена, станом на 22 липня зафіксовані 46 випадків повернення дітей, і серед них є як сироти, так і діти, розлучені з батьками.

Нагадаємо, в Офісі генерального прокурора заявляли, що станом на 18 липня в Україні внаслідок масштабного російського вторгнення постраждали понад 1 тис. 19 дітей. З них 353 дитини загинули, а понад 666 дістали поранення.